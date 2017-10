Como ele só contava com uma bolsa de US$ 500 dólares mensais, decidiu fazer uma vaquinha online para tentar levantar o recurso necessário. E conseguiu. Com menos de duas semanas de campanha, Rafael atingiu sua meta – arrecadou os R$ 50 mil necessários – e agora pode planejar a viagem com calma. Até as 19h desta sexta-feira (20), 747 pessoas já tinham colaborado com a campanha do estudante.