O Brasil encerrou o sábado (3) com mais três medalhas conquistadas nas Olimpíadas. O judô, na competição mista por equipes, Bia Ferreira, no boxe até 60 quilos, e Rebeca Andrade, no salto, garantiram dois bronzes e uma prata, respectivamente — ao todo, o país já celebrou 10 medalhas em Paris: uma de ouro, quatro de prata e cinco de bronze, ocupando a 20ª posição no quadro geral.