Rebeca Andrade parece estar aos poucos se dando conta de que entrou no grupo dos maiores medalhistas olímpicos da história do Brasil. Após conquistar a prata no salto, neste sábado (3), e se igualar aos ex-velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, com cinco pódios na carreira, a atleta disse que nunca imaginou ter tantas conquistas e fez uma brincadeira com a sua altura, de apenas 1m55cm, e com o tamanho que adquiriu dentro do esporte brasileiro.