Rebeca Andrade explica por que não tentou salto inédito para ameaçar ouro de Biles: "Não estava 100% confiante"

Rebeca Andrade inscreveu o "Yurchenko com tripla pirueta", acrobacia nunca executada em competições, junto à Federação Internacional da Ginástica (FIG) e gerou expectativa de que poderia realizá-lo na final do salto da Olimpíada de Paris para tentar tirar o ouro de Simone Biles neste sábado (3). Durante a decisão, contudo, a brasileira optou pela execução do "cheng" e do "Almana", saltos de alta dificuldade no qual tem mais segurança, para ficar com a prata após receber média de 14,966 contra 15,300 da campeã Biles.