Depois de um começo oscilante com apenas o sétimo melhor resultado na semifinal, Rayssa Leal mostrou o motivo de ser uma das maiores esperanças de medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Natural de Imperatriz, no Maranhão, ela escreveu seu nome na história do esporte brasileiro neste domingo (28) ao subir pela segunda vez ao pódio em uma Olimpíada. Antes do bronze na França, já havia conquistado a prata em Tóquio.