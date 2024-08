Seleção Brasileira vence a França e está na semifinal do futebol feminino contra a Espanha nas Olimpíadas

Com notas dramáticas e muita superação, o Brasil segue vivo na luta pelo ouro olímpico inédito. Após uma fase inicial abaixo, a Seleção Brasileira superou expectativas e eliminou a forte França nas quartas de final do futebol feminino neste sábado (3). Com direito a defesa de pênalti de Lorena e gol de Gabi Portilho, a equipe venceu por 1 a 0 e continua a busca pelo lutar mais alto do pódio. Agora, terá a chance de se redimir no reencontro com a Espanha, que vale vaga à final.