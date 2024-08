Se o Brasil está nas semifinais do futebol feminino nos Jogos Olímpicos, duas atletas são protagonistas da classificação. No primeiro tempo, o brilho ficou com a goleira Lorena, que defendeu o pênalti de Karchaoui. E na etapa complementar foi a vez de Gabi Portilho puxar o holofote, após marcar o gol da vitória e do avanço à próxima fase.