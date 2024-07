O sonho de ouro inédito por Marta ficou mais difícil após a derrota de virada para o Japão, neste domingo (28), no Parc de Princes. A Seleção Brasileira ia encaminhando a classificação antecipada até os 45 minutos do segundo tempo, quando viu as adversárias decidirem a partida com Kumagai, de pênalti, e Tanikawa, confirmando o 2 a 1. Agora, o Brasil terá duelo dificílimo contra a Espanha, na próxima quarta (31), para lutar pelo avanço às quartas.