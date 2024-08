A Espanha está classificada às semifinais do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris. Mas a vaga foi muito mais suada do que as atuais campeãs do mundo esperavam. A seleção colombiana chegou a abrir 2 a 0, mas não conseguiu administrar a vantagem e viu as adversárias empatarem nos acréscimos da segunda etapa.