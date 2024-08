Deu Brasil no "mata-mata" antecipado da fase de classificação do handebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Em grande apresentação diante de Angola, nesta sábado, a seleção fez 30 a 19, se garantindo nas quartas de final com a última vaga do Grupo B. A líder da chave foi a França, que fez 32 a 24 sobre a lanterna e eliminada Espanha. A Holanda ficou em segundo, com 30 a 26 na Hungria, que fechou na terceira posição.