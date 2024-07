Paredão Notícia

Quem é Gabi Moreschi, goleira da seleção brasileira feminina de handebol que brilhou na estreia das Olimpíadas

Atuação de Gabriela na vitória sobre a Espanha chamou atenção. Ela fez 14 defesas em 31 chutes, com um aproveitamento de 45% no duelo com as jogadoras adversárias

25/07/2024 - 16h33min Atualizada em 25/07/2024 - 16h49min