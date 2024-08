Desde 1988, os sul-coreanos dominam as provas do tiro com arco. O carioca Marcus D'Almeida está em Paris para acabar com a hegemonia asiática. Número 1 do ranking mundial da World Archery, vai em busca da medalha de ouro a partir das 8h desta domingo (5). Ana Luiza Caetano tenta o mesmo feito no sábado (4), com as provas começando às 4h30min.