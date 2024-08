Está no ar a 13ª edição do caderno especial de Zero Hora sobre a Olimpíada de Paris. A publicação conta como foram as conquistas no vôlei de praia feminino, na canoagem e no atletismo, nesta sexta-feira (9). A edição também projeta a final do futebol feminino, com a Seleção Brasileira enfrentando os Estados Unidos neste sábado (10).