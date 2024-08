O posto mais alto do vôlei de praia feminino é brasileiro outra vez. Em uma campanha invicta, Ana Patrícia e Duda conquistaram a medalha de ouro ao vencerem as canadenses Brandie Wilkerson e Melissa Humana-Paredes nesta sexta-feira (9), na Arena Torre Eiffel. O jogo terminou 2 a 1, com parciais de 26 a 24, 12 a 21 e 15 a 10.