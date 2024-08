Nada como um dia após o outro. Uma barreira após a outra. Uma chegada após a outra. Depois de temer ficar fora da final dos 400m com barreira, Alison do Santos volta ao pódio dos Jogos Olímpico. Ele terminou na terceira colocação nos 400m com barreiras, nesta sexta-feira (9). Ele se torna o nono brasileiro com duas medalhas olímpicas no atletismo.