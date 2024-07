Gol da Alemanha! Há 10 anos, a Seleção Brasileira foi atropelada pela Alemanha na semifinal da Copa do Mundo e conheceu sua maior derrota na história. Em 8 de julho de 2014, Belo Horizonte foi palco de sete gols alemães contra apenas um gol do Brasil. O 7 a 1, um resultado humilhante e esmagador, virou nome próprio e jamais saiu da memória do país.