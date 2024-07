Dez anos depois, mãe e filho recordam o 7 a 1 na Fanfest: "Não parecia real"

Taiara e Matheus abraçados, tristes e cabisbaixos foram destaque do Diário Gaúcho em 9 de julho de 2014 — dia seguinte ao 7 a 1, maior derrota da história da Seleção Brasileira. Mãe e filho acompanharam a partida entre Brasil e Alemanha (na verdade metade dela) na Fanfest da Copa do Mundo, instalada no Anfiteatro Pôr do Sol. No entanto, o que era para ser uma festa do início ao fim, virou tristeza. Em um piscar de olhos, o placar apontava 5 a 0. E ainda viria mais.