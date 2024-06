Oêa! Entre os vários momentos marcantes da Copa do Mundo de 2014, a vinheta de abertura das transmissões de TV é um dos mais icônicos. A animação mostra um garoto, em uma favela do Rio de Janeiro, vestindo a camiseta da Seleção Brasileira e carregando uma bola. Em seu horizonte, primeiro passa o Pão de Açúcar, depois as demais belezas naturais e culturais do país envolvidas pelos estádios. Ao fundo, uma voz grita um esticado "Oêa!".