A realização da Copa de 2014 no Brasil representou um marco histórico para o país, tanto do ponto de vista esportivo quanto social. A escolha como sede, oficializada em 30 de outubro de 2007, durante congresso da Fifa, em Zurique, coroou uma longa trajetória de reivindicações e expectativas que se intensificaram quando a entidade passou a adotar o rodízio de continentes. Exatos 10 anos depois da abertura do Mundial, GZH relembra como o país se preparou para a disputa e como Porto Alegre entrou na rota do Mundial.