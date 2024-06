Dez anos se passaram desde que a Copa do Mundo de 2014 tomou conta do Brasil. Com ela, a passagem do Equador pelo Passo da Branquinha, em Viamão. Mesmo sem ter jogos previstos para Porto Alegre, a seleção sul-americana fez sua preparação para o Mundial no Eco Resort Vila Ventura. Por lá, foi recebida com festa por 10 mil viamonenses e chegou a realizar um amistoso com o Cerâmica, de Gravataí.