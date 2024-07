3 olhares sobre o 7 a 1: uma década depois, ferida do futebol brasileiro ainda não foi cicatrizada

E lá vem eles de novo. Era uma vez, em 8 de julho de 2014, quando a Seleção Brasileira, trajada com a camisa canarinho e o sonho do hexa, entrou em campo no Mineirão para enfrentar a Alemanha pela semifinal da Copa do Mundo. Belo Horizonte estava em festa. Euforia que permitia o sonho de uma final, no Maracanã, contra a Argentina, que no outro dia enfrentaria a Holanda. Um título em casa para demonstrar, definitivamente, a soberania do "País do Futebol".