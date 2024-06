As finalistas estiveram aqui. Durante a Copa do Mundo de 2014, Porto Alegre foi palco de cinco partidas — quatro da fase de grupos e uma das oitavas de final. Nove seleções atuaram no Beira-Rio, entre elas Alemanha, Argentina e Holanda — campeã, a vice e a terceira colocada, respectivamente. E assim diversos jogadores de renome pisaram no gramado da casa do Inter. Confira os detalhes das partidas na Capital.