Se um dia você tiver a oportunidade de entrar em campo junto dos jogadores de uma das principais seleções em um jogo de Copa do Mundo, o que faria? Há 10 anos, o menino Getúlio Felipe, então com nove , estudou algumas frases em alemão e se permitiu trocar uma ideia com o goleiro Manuel Neuer antes de Alemanha 2 x 1 Argélia, pelas oitavas de final do Mundial de 2014, no Beira-Rio.