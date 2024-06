A brasileira Laura Pigossi venceu a espanhola Leyre Romero por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/0, nesta terça-feira (11) e devolveu a derrota da semifinal do W75 de Caserta, na Itália, no último sábado (8), quando a tenista da Espanha venceu por 6/2 e se classificou para a decisão. Com a vitória, a paulista garantiu vaga nas oitavas de final do WTA 125 de Valencia, na Espanha.