O gaúcho Rafael Matos e o mineiro Marcelo Melo estrearam com vitória no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha. Nesta terça-feira (11), os brasileiros derrotaram o norte-americano Christopher Eubanks e o russo Roman Safiulli por 2 sets a 1, de virada, e garantiram vaga nas quartas de final do torneio.