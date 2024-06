No próximo dia 25 de junho, acontece o Leilão Solidário dos Atletas, a partir das 19h30min. O objetivo é ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. O evento contará com itens de atletas internacionais para arrecadar verba e auxiliar as pessoas afetadas pelas enchentes. A iniciativa foi do tenista caxiense Marcelo Demoliner.