O judoca caxiense Marcelo Casanova está próximo de uma vaga para os Jogos Paralimpicos, que acontecerão de 28 de agosto a 8 de setembro, em Paris. A expectativa é para a confirmação do nome do judoca do Recreio da Juventude na convocação da Seleção Brasileira que vai para a capital francesa. Antes disso, o atleta viaja nesta segunda-feira (27) para um período de treinos em São Paulo.