O Voleibol do Recreio da Juventude vai para a disputa do primeiro Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) da temporada, com a equipe sub-19. Após o adiamento da etapa do sub-16, que ocorreria na Sede Juventude, em maio, o Infanto encara a classificatória A da categoria, no Clube Paulistano, em São Paulo-SP, a partir desta terça-feira (4).