A equipe do badminton do Recreio da Juventude, mais uma vez, conseguiu se destacar em uma etapa do Circuito Nacional da modalidade. Na competição encerrada neste domingo (19) em Curitiba-PR, o clube bateu seu recorde em número de finais e de medalhas de ouros em uma fase da principal competição do país, melhorando ainda mais o desempenho que já havia sido de destaque no Clube Pinheiros-SP, na abertura da temporada. Foram 11 medalhas no total, sendo quatro de ouro, três de prata e quatro de bronze.