O basquete do Recreio da Juventude levou a bandeira do Rio Grande do Sul ao lugar mais alto do pódio na Classificatória A do Campeonato Brasileiro Interclubes Masculino sub-19, disputada em Serra, no Espírito Santo. Na sexta-feira à noite, o título foi conquistado com vitória sobre o Cetaf/Instituto Viva Vida, de Vila Velha, por 53 a 38.