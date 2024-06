Campeã em Roland Garros pela quarta vez, Iga Swiatek ampliou ainda mais sua liderança no ranking mundial da Associação de Ténis Feminino (WTA). Na lista divulgada nesta segunda-feira (10), a polonesa ficou com 3.707 pontos a mais do que a vice-líder Coco Gauff, derrotada por ela na semifinal em Paris. A norte-americana, por sua vez, superou a bielorrussa Aryna Sabalenka e atingiu a melhor posição de sua carreira.