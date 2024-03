A brasileira Laura Pigossi é a campeã do W50 de Pretória, na África do Sul, torneio com premiação de US$ 40 mil (R$ 198,1 mil), jogado no piso duro. Neste sábado (2), ela derrotou a belga Hanne Vandewinkel por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 4/6 e 7/5, em 2h17min de partida e conquistou seu primeiro título na temporada.