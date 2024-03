A seleção brasileira feminina de rugby sevens segue evoluindo no cenário internacional. Depois de vencer a Irlanda, campeã da terceira etapa do Circuito Mundial da modalidade, e a África do Sul, na etapa de Vancouver (Canadá) onde terminou na oitava posição, o Brasil conquistou mais um importante resultado nesta sexta-feira (1), na abertura da etapa de Los Angeles (EUA), a sexta da temporada. As Yaras, como são conhecidas as jogadoras brasileiras, venceram a seleção de Fiji, bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, por 12 a 5.