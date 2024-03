O Comitê Olímpico do Brasil (COB) recebeu em seu Centro de Treinamento, no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, nesta semana, presidentes de 25 confederações brasileiras olímpicas para tratar de diversos assuntos relacionados aos Jogos de Paris-2024. As ausências de nove das 34 entidades olímpicas vinculadas ao COB se justificaram pela participação em eventos internacionais.