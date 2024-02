O Comitê Olímpico do Brasil (COB) está otimista para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Em conversa com GZH, Ney Wilson, diretor de Alto Rendimento do COB, diz acreditar que o país superará o recorde de 21 medalhas de Tóquio 2021, quando ficou em 12º no quadro geral.