A seleção brasileira masculina de basquete 3x3 está convocada para os treinos visando ao Pré-Olímpico da modalidade, entre 3 a 5 de maio, em Utsunomiya, no Japão. Ao todo, sete atletas foram chamados pelo técnico Thiago de Sordi. A apresentação será no dia 13 de março, com trabalhos físicos e técnicos no Praia Clube, em Uberlândia-MG.