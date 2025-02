O passo gigante do Inter para chegar à final do Gauchão

Inter pode até perder o jogo no Beira-RioGZH​O Inter está muito próximo de carimbar o passaporte para a decisão do Gauchão. A vitória por 2 a 0 sobre o Caxias no Centenário, no sábado (22), praticamente coloca o Colorado na final. O resultado na serra foi construído apenas no segundo tempo com dois gols marcados por Vitinho.



O time de Roger Machado teve dificuldades de concluir na meta de Victor Golas, na etapa inicial. A melhor chance foi em uma bola que Alisson quase fez contra. O time grená só ameaçou com um chute de Vini Guedes. Quase no final, Richard perdeu a melhor chance caxiense. A grande certeza é que Alan Patrick fez muita falta.