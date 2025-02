A vitória do Inter em Caxias ajuda no planejamento das próximas semanas 

Vitória dá mais tranquilidade ao elenco colorado. Porthus Junior / Agencia RBS

Após as lesões de Alan Patrick, Wesley e Borré, tive medo de como seria o comportamento da equipe colorada na sequência do campeonato. Os três jogadores são pilares importantes da estrutura montada por Roger Machado.

Pelo meio, ninguém tem a maestria de Alan. No lado esquerdo, Wesley é unânime. Fazendo a função de camisa nove, Borré conquistou o carinho da torcida que confia no seu futebol. Certamente, os companheiros de time também têm a mesma visão de dentro do campo.

Se analisarmos o confronto entre Inter e Caxias, o colorado não jogou bem. A equipe não teve brilho durante os 90 minutos e não deu show. Porém, quando esticou a corda o gol da vitória aconteceu naturalmente. Tivemos certa facilidade para construir uma vantagem confortável na partida de volta. Por outro lado, o adversário também não apresentou qualidade. O jogo como um todo não foi bom. Até o gramado estava longe do ideal para uma partida de alto nível.

Somente uma tragédia tira o Inter da final do Gauchão. Os dois gols jogando fora e a decisão dentro do Beira-Rio fazem com que o clube já monte o planejamento para final da competição. Neste caso, o Inter não tem uma missão fácil. O grupo sofre com diversos desfalques e agora começa uma força-tarefa para recuperar jogadores na busca pelo melhor Inter.

Entre as virtudes apresentadas contra o Caxias, me agrada o Inter que vence em qualquer circunstância. Em outros momentos, diversas desculpas seriam buscadas para justificar resultados ruins. Com as peças que tinha à disposição, Roger fez o time vencer bem e encaminhar a vaga para final do estadual.

Os próximos 14 dias serão decisivos para que, pelo menos, Alan Patrick esteja de volta. Nosso capitão e camisa 10 tem papel essencial na engrenagem do time. Wesley e Borré fazem falta, mas Roger pode encontrar alternativas à altura desses jogadores. Em relação ao Alan Patrick fica mais difícil. Por conta disso, distensionar o segundo jogo contra o Caxias, vencendo por 2 a 0, foi a melhor notícia para o Inter na reta final do Gauchão.