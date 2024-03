Cabeça de chave número 1 na categoria até 66kg, o brasileiro Willian Lima fez bonito no Grand Slam de Tashkent, no Uzbequistão, superando o local Sardor Nurillaev na decisão do bronze e acabando com o jejum verde e amarelo de medalhas na temporada — não ganhou nada na França e no Azerbaijão. Depois do sétimo lugar em Paris e do quinto em Baku, um dos principais judocas do país na atualidade voltou ao pódio com campanha de quatro vitórias e somente uma derrota.