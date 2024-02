Uma das grandes apostas do Brasil para conquistar medalha nos Jogos Olímpicos de Paris é o judoca gaúcho Daniel Cargnin, que em Tóquio em 2021 subiu no pódio para receber o bronze na categoria até 66 kg. Agora, o atleta da Sogipa compete um peso acima (73 kg), para onde migrou no começo de 2022 e já tem excelentes resultados, como o bronze no Mundial de 2022 e o título do World Masters no mesmo ano.