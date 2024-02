O Rio Open segue nesta quarta-feira (21) nas quadras do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, e terá para o público brasileiro atrações como Thiago Wild e João Fonseca, além do atual campeão Cameron Norrie. Nas duplas, destaque para o enfrentamento do mineiro Marcelo Melo com o gaúcho Rafael Matos e a estreia dos tricampeões do US Open, Rajeev Ram e Joe Salisbury.