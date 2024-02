A terça-feira (20) terminou da pior maneira possível para o público que compareceu ao Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Depois de enfrentar uma forte chuva, que prejudicou a programação de jogos do ATP 500 do Rio de Janeiro, a principal atração do torneio, o espanhol Carlos Alcaraz acabou desistindo de sua partida de estreia, após jogar apenas dois games.