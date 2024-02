Thiago Wild conquistou, nesta segunda-feira (19), a única vitória do Brasil na abertura da 10ª edição do Rio Open, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. O paranaense bateu o chileno Alejandro Tabilo, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4. Nas outras três partidas os brasileiros em ação perderam. Foi mais um jogo na chave de simples e mais dois nas duplas.