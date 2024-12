Vini Jr. é eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa

O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, foi eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo e recebeu o prêmio The Best em cerimônia realizada nesta terça-feira (17) em Doha, no Catar.

Vini é o primeiro brasileiro a receber o prêmio de melhor do mundo desde 2007, quando o meia Kaká foi o escolhido.

"Não sei nem por onde eu posso começar, porque era tão distante que parecia impossível chegar até aqui", disse jogador ao receber o prêmio.

"Era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza, do crime, e poder chegar aqui é algo muito importante para mim. Eu estou fazendo por muitas crianças que acham que tudo é impossível, mas que podem chegar até aqui", acrescentou.

Vini Jr. marcou 24 gols e deu 11 assistências entre todas as competições na temporada passada. Além disso, comandou o Real Madrid no 15º título do clube na Liga dos Campeões e agora se prepara para enfrentar o Pachuca na final da Copa Intercontinental, que será disputada nesta quarta-feira em Doha.

Além de Vini, outros brasileiros foram premiados na cerimônia do The Best.

Marta recebeu o prêmio que leva seu nome pelo gol mais bonito do futebol feminino, categoria criada pela Fifa este ano.

O volante Thiago Maia, do Internacional, levou o prêmio Fair Play em reconhecimento à sua atuação em resgates durante as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul entre abril e maio deste ano.

E o menino Guilherme Gandra Moura, de dez anos, foi eleito o Torcedor do Ano. Mais conhecido como Gui, o torcedor mirim do Vasco sofre de epidermólise bolhosa, uma doença rara que causa feridas na pele e afeta o crescimento, e foi reconhecido por sua história de força e inspiração.

Os prêmios The Best da Fifa são votados por torcedores, treinadores, jogadores e jornalistas.