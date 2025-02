A evolução do time do Grêmio na reta final do Gauchão

O Grêmio leva uma importante vantagem de um gol para decidir tudo com o Juventude no Alfredo Jaconi. A partida do último sábado (22) mostrou uma boa evolução da equipe de Gustavo Quinteros com intensidade e velocidade. Assim, Monsalve foi o principal destaque. Vai ganhar um lugar no time.



De novo, Cristaldo decepcionou. No ataque, Braithwaite e Cristian Olivera jogaram bem e fizeram os gols gremistas. Estreia segura de Wagner Leonardo na zaga. Amuzu entrou ligado no segundo tempo pelo lado esquerdo.