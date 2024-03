Augusto Akio mostrou nesta sexta-feira (1º) o motivo de ser a grande esperança do skate park do Brasil. O atleta entrou somente nas quartas de final do Pro Tour de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e deu show, com a melhor nota do dia para se garantir nas semifinais deste sábado. Dos oito representantes do País, cinco se garantiram entre os 16 melhores.