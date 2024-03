Melhor skatista do Brasil desde as classificatórias no Pro Tour de Dubai, Isadora Pacheco será a representante do Brasil nas semifinais do Park ao se garantir com a 10ª melhor nota das quartas de final nesta sexta-feira. Já Fernanda Tonissi e a jovem Helena Laurino, de apenas 11 anos, acabaram eliminadas. Raicca Ventura não competirá por causa de lesão no joelho.