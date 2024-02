A seleção brasileira feminina de rugby sevens conquistou uma importante vitória no primeiro dia de disputa da quarta etapa do Circuito Mundial da modalidade. Em Vancouver, no Canadá, as Yaras, como são conhecidas as jogadoras do Brasil, venceram a Irlanda, campeã da etapa passada disputada em Perth (Austrália), por 24 a 7, e se recuperaram da derrota na estreia diante da atual campeã mundial e olímpica Nova Zelândia por 40 a 7.