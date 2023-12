O Brasil ainda busca evoluir no cenário internacional do rugby. As mulheres dominam na América do Sul e somam 21 títulos em 21 participações na campeonato continental. Mas quando se trata de cenário mundial ainda existe um longo caminho a percorrer. Em Paris-2024, as Yaras estarão presentes pela terceira vez, mantendo a tradição de disputar os Jogos Olímpicos desde a introdução da modalidade no programa em 2016, no Rio de Janeiro.