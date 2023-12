O skate brasileiro, que mais uma vez encerrou o ano em alta no cenário internacional, vive um grande dilema que pode acabar prejudicando a caminhada do esporte na busca por medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Uma queda de braço entre a Confederação Brasileira de Skaet (CBSK) e a Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação (CBHP) sobre quem deve administrar a modalidade e ter vínculo com o Comitê Olímpico Internacional (COI), que é travada há vários anos, tem desgostado os atletas, entre eles Rayssa Leal.